Эмеев: Двалишвили намерен заставить Яна извиниться? Он просто тоже хочет быть в теме

Боец UFC в полусреднем весе Рамазан Эмеев поделился мнением о шансах Алджэмейна Стерлинга в поединке с Петром Яном и конфликте атлетов. Напомним, турнир UFC 273 состоится в ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени.

«Шансы всегда есть, но Ян не должен их дать. Пётр лучше подготовлен, и в тот раз досрочно выиграл, можно сказать. В Америке эти конфликты – часть шоу. Я думаю, Ян с этим справится. Двалишвили намерен заставить Яна извиниться? Он просто тоже хочет в теме быть, в игре. В Америке любят это шоу, это рейтинги поднимает. Двалишвили и так на слуху, он выигрывает, просто он не хочет свою возможность упустить. Думаю, они всё быстро уладят, потому что UFC это предусматривает, там сейчас много охраны будет. Ничего такого не будет», – сказал Эмеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.