Кудряшов объяснил, за счёт чего Уайт может победить Фьюри

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов предположил, за счёт чего у британца Диллиана Уайта могут быть шансы в поединке с соотечественником, чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
«Уайт способен победить Фьюри за счёт левого сбоку. Если дотянется до подбородка, у него есть шанс. Диллиан обладает пушкой и может ударить. Опять же, если не будет бояться, может шарахнуть. У Фьюри всё-таки очень хорошие навыки, он очень одарён от природы, очень пластичный, очень правильно выбирает момент, но мы неоднократно видели его на полу, поэтому он не выглядит таким прочным.
В этом бою у Диллиана есть шанс, но сможет ли он дотянуться до этой двухметровой шпалы и подпустит ли его Фьюри — это вопрос. Я здесь честно отдаю преимущество Фьюри. Думаю, он всё-таки запутает его и сделает всё правильно», — сказал Кудряшов в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.
Бой Фьюри и Уайта состоится 23 апреля в Лондоне.
«Я еду домой!» Тайсон Фьюри отреагировал на бой в Великобритании:
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