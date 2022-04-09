Соннен высказался о возможном поединке Логана Пола и Пэдди Пимблетта

Бывший боец UFC Чейл Соннен поделился мыслями о возможности проведения поединка между блогером Логаном Полом, увлекающимся единоборствами, и британским бойцом UFC Пэдди Пимблеттом.



«Хорошая идея. Мне, по крайней мере, было бы интересно посмотреть на этот бой. У Логана нет достаточного опыта, но благодаря желанию он сможет попасть в UFC. Вообще мне нравятся братья Пол. Наверное, я последний, от кого можно было ожидать услышать такое, но всё-таки они мне нравятся. И да, у меня нет никаких проблем с тем, что Логан вызывает Пэдди», — сказал Соннен на своём официальном канале в YouTube.

Приятель Макгрегора Пимблетт нокаутом дебютировал в UFC:

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