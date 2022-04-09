Головкин победил Мурату техническим нокаутом

В Сайтаме (Япония) завершился вечер бокса, главным событием которого стал объединительный бой за титулы чемпиона мира IBF, IBO, WBA между действующим чемпионом мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представителем Казахстана Геннадием Головкиным и японцем Риотой Муратой. Победу техническим нокаутом, добытым в девятом раунде, праздновал Головкин.

Отметим, что Мурата долгое время действовал первым номером и перебивал своего оппонента. Инициативу Головкину удалось перехватить в пятом раунде, постепенно наращивая преимущество. После одного из ударов в девятом раунде Мурата побывал в нокдауне, а вскоре секунданты японца решили остановить бой.

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