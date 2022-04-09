Онлайн-трансляция боя Чимаев — Бёрнс начнётся примерно в 5:30 мск

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл (США) пройдёт турнир UFC 273, в основном карде которого состоится поединок шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с американцем Гилбертом Бёрнсом.



Начало основного карда запланировано на 5:00 мск. Поединок Чимаева и Бёрнса ориентировочно начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273. Трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass.



В последний раз Хамзат сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Последний бой Бёрнса состоялся в июле прошлого года, когда он одолел Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.