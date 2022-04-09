Пётр Ян поздравил Головкина с победой над Муратой

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поздравил чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA в среднем весе Геннадия Головкина с победой в поединке с японцем Риотой Муратой.
«Поздравляю, чемпион», — написал Пётр Ян в комментариях в социальных сетях Головкина.
Напомним, поединок прошёл в Сайтаме (Япония). Победу техническим нокаутом, добытым в девятом раунде, праздновал Головкин.
Отметим, что Мурата долгое время действовал первым номером и перебивал своего оппонента. Инициативу Головкину удалось перехватить в пятом раунде, постепенно наращивая преимущество. После одного из ударов в девятом раунде Мурата побывал в нокдауне, а вскоре секунданты японца решили остановить бой.
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