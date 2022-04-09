Ян — Стерлинг: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:30 мск

В ночь с 9 на 10 апреля мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.



Бои в основном карде начнутся приблизительно в 5:00 по московскому времени. Сам поединок Яна и Стерлинга можно будет увидеть примерно в 6:30-7:00 мск. Трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию.



В общей сложности в ММА Ян провёл 18 боёв, одержав в них 16 побед, 7 из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то он провёл 23 поединка, одержав в них 20 побед, 2 из которых — нокаутами.

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6000 человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна: