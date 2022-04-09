Чимаев — Бёрнс: прямой эфир боя начнётся примерно в 5:30 мск

В ночь с 9 на 10 апреля мск в Джексонвилле (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В основном карде спортивного шоу встретятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и бразилец Гилберт Бёрнс.



Основной кард турнира начнётся приблизительно в 5:00 по московскому времени. Бой Чимаева и Бёрнса можно будет увидеть ориентировочно в 5:30-6:30 мск. Трансляцию соревнований можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию.



По мнению многих специалистов, это противостояние станет схваткой на выбывание из гонки за титульный бой — победитель в скором времени, считают эксперты, получит поединок с соответствующим статусом.

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