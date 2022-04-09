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Головкин превзошёл Мурату по количеству точных ударов почти в два раза

Головкин превзошёл Мурату по количеству точных ударов почти в два раза
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Была опубликована статистика ударов в объединительном поединке за титулы чемпиона мира IBF, IBO, WBA между действующим чемпионом мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представителем Казахстана Геннадием Головкиным и японцем Риотой Муратой.

По итогам боя Головкин почти вдвое превзошёл Мурату по количеству точных ударов — казахстанский боксёр нанёс 257 точных ударов, из которых 107 были джебами и 150 — силовыми ударами. Мурата, в свою очередь, нанёс Головкину всего 144 удара — 22 джеба и 122 силовых удара.

Напомним, победу техническим нокаутом, добытым в девятом раунде, праздновал Головкин. Мурата долгое время действовал первым номером и перебивал своего оппонента. Инициативу Головкину удалось перехватить в пятом раунде, постепенно наращивая преимущество. После одного из ударов в девятом раунде Мурата побывал в нокдауне, а вскоре секунданты японца решили остановить бой.

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