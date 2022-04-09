«Пришло время уладить всё по-мужски». Стерлинг обратился к Яну

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг обратился к своему будущему сопернику, временному чемпиону лиги россиянину Петру Яну.
«Пришло время уладить всё по-мужски. Больше никаких разговоров!» — написал в своих социальных сетях Алджэмейн Стерлинг.
Напомним, бой Яна и американца Алджэмейна Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск. Поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия. Это будет бой-реванш. Пётр, напомним, лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом по голове лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.
Всё о титульном бое Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!
- 9 апреля 2022
-
20:50
-
20:00
-
19:57
-
18:36
-
18:30
-
17:43
-
17:31
-
17:00
-
16:11
-
15:45
-
15:30
-
15:01
-
14:00
-
13:52
-
13:00
-
12:48
-
12:12
-
11:20
-
11:11
-
11:10
-
10:52
-
10:25
-
09:56
-
09:28
-
08:29
-
08:15
-
08:00
-
07:57
-
06:54
-
06:10
-
03:42
-
00:13
-
00:00
- 8 апреля 2022
-
22:41
-
22:17