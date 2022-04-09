«Пришло время уладить всё по-мужски». Стерлинг обратился к Яну

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг обратился к своему будущему сопернику, временному чемпиону лиги россиянину Петру Яну.



«Пришло время уладить всё по-мужски. Больше никаких разговоров!» — написал в своих социальных сетях Алджэмейн Стерлинг.



Напомним, бой Яна и американца Алджэмейна Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск. Поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия. Это будет бой-реванш. Пётр, напомним, лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом по голове лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.



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