«Убедись, что ты хорошо позавтракал». Ян обратился к Стерлингу

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян обратился к чемпиону промоушена Алджэмейну Стерлингу перед их поединком.



«Стерлинг, убедись, что ты хорошо позавтракал и пообедал», — написал Пётр Ян в своих социальных сетях.



«Поверь мне, да. Никаких оправданий. Сегодня мы наконец узнаем правду», — ответил Яну Стерлинг.



Напомним, бой Яна и американца Алджэмейна Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск. Поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия. Это будет бой-реванш. Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом по голове лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.



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