Сайдиокуб Кахрамонов узнал имя следующего соперника в UFC

Узбекский боец смешанных единоборств Сайдиокуб Кахрамонов вернётся в октагон 9 июля, сообщает пресс-служба UFC. Соперником Кахрамонова станет американский спортсмен Ронни Лоуренс.
Для Кахрамонова этот бой станет вторым в UFC. Он дебютировал в промоушене 21 августа 2021 года, одержав победу приёмом в поединке с Тревином Джонсом. Всего на счету Кахрамонова 11 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед и потерпел два поражения.
Что касается Ронни Лоуренса, то в его послужном списке два поединка под эгидой промоушена, в которых он одержал досрочные победы. Последний бой Лоуренс провёл в феврале 2022 года, победив Леоману Мартинеса единогласным решением судей на турнире UFC 271. Всего на его счету девять боёв в ММА, в которых он одержал восемь побед и потерпел одно поражение.
- 10 апреля 2022
-
00:01
- 9 апреля 2022
-
23:45
-
23:00
-
22:55
-
21:47
-
21:30
-
20:50
-
20:00
-
19:57
-
18:36
-
18:30
-
17:43
-
17:31
-
17:00
-
16:11
-
15:45
-
15:30
-
15:01
-
14:00
-
13:52
-
13:00
-
12:48
-
12:12
-
11:20
-
11:11
-
11:10
-
10:52
-
10:25
-
09:56
-
09:28
-
08:29
-
08:15
-
08:00
-
07:57
-
06:54