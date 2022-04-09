Сайдиокуб Кахрамонов узнал имя следующего соперника в UFC

Узбекский боец смешанных единоборств Сайдиокуб Кахрамонов вернётся в октагон 9 июля, сообщает пресс-служба UFC. Соперником Кахрамонова станет американский спортсмен Ронни Лоуренс.



Для Кахрамонова этот бой станет вторым в UFC. Он дебютировал в промоушене 21 августа 2021 года, одержав победу приёмом в поединке с Тревином Джонсом. Всего на счету Кахрамонова 11 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед и потерпел два поражения.



Что касается Ронни Лоуренса, то в его послужном списке два поединка под эгидой промоушена, в которых он одержал досрочные победы. Последний бой Лоуренс провёл в феврале 2022 года, победив Леоману Мартинеса единогласным решением судей на турнире UFC 271. Всего на его счету девять боёв в ММА, в которых он одержал восемь побед и потерпел одно поражение.

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