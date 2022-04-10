UFC 273: Ян — Стерлинг 2: во сколько бой, где смотреть прямую видео-трансляцию

В ночь на воскресенье, 10 апреля, в Джексонвилле (США) пройдет турнир UFC 273, в соглавном событии которого за титул в легчайшем весе поспорят 29-летний российский временный чемпион дивизиона Пётр Ян и 32-летний американец Алджэмейн Стерлинг, пребывающий в статусе действующего чемпиона.

Поединок Яна и Стерлинга ориентировочно начнётся в 6:00-6:30 мск.

В общей сложности Ян провёл 18 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал них 16 побед, 7 из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то на его счету 23 поединка, в которых он одержал 20 побед, 2 из которых — нокаутами.

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В основном карде турнира встретятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и бразилец Гилберт Бёрнс.

В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.