UFC 273: Ян — Стерлинг 2: во сколько бой, где смотреть прямую видео-трансляцию

В ночь на воскресенье, 10 апреля, в Джексонвилле (США) пройдет турнир UFC 273, в соглавном событии которого за титул в легчайшем весе поспорят 29-летний российский временный чемпион дивизиона Пётр Ян и 32-летний американец Алджэмейн Стерлинг, пребывающий в статусе действующего чемпиона.
Поединок Яна и Стерлинга ориентировочно начнётся в 6:00-6:30 мск.
В общей сложности Ян провёл 18 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал них 16 побед, 7 из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то на его счету 23 поединка, в которых он одержал 20 побед, 2 из которых — нокаутами.
Следить за боем Яна — LIVE:
В основном карде турнира встретятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и бразилец Гилберт Бёрнс.
В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.
- 10 апреля 2022
-
04:32
-
04:15
-
04:00
-
03:48
-
03:45
-
03:34
-
03:29
-
03:26
-
03:10
-
02:56
-
02:47
-
00:01
- 9 апреля 2022
-
23:45
-
23:00
-
22:55
-
21:47
-
21:30
-
20:50
-
20:00
-
19:57
-
18:36
-
18:30
-
17:43
-
17:31
-
17:00
-
16:11
-
15:45
-
15:30
-
15:01
-
14:00
-
13:52
-
13:00
-
12:48
-
12:12
-
11:20