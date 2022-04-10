Яркая победа Алексея Олейника удушающим приёмом на турнире UFC 273. Видео

44-летний российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник одержал победу над представителем США Джаредом Вандераа на турнире UFC 273.

Бой закончился в первом раунде после того, как Олейник применил удушающий приём.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальной группе UFC «Вконтакте».

Для россиянина эта победа стала 60-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 16 поражений и одна ничья. После боя Олейник рассказал, что готов драться еще пять-десять лет.

Вандераа, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в карьере при 11 победах.

В соглавном бою турнира сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.