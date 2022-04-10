Яркая победа Алексея Олейника удушающим приёмом на турнире UFC 273. Видео

44-летний российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник одержал победу над представителем США Джаредом Вандераа на турнире UFC 273.
Бой закончился в первом раунде после того, как Олейник применил удушающий приём.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальной группе UFC «Вконтакте».
Для россиянина эта победа стала 60-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 16 поражений и одна ничья. После боя Олейник рассказал, что готов драться еще пять-десять лет.
Вандераа, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в карьере при 11 победах.
В соглавном бою турнира сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.
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