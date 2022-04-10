Адесанья поставил $ 3 тысячи на победу Бёрнса над Чимаевым

Новозеландский чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья сделал ставку на победу Гилберта Бёрнса над Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 273.

Адесанья опубликовал скриншот ставки, на которой видно, что боец поставил 3 тысячи долларов на победу бразильского бойца решением судей. Если ставка Исраэля зайдёт, он выиграет 33 тысячи долларов.

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Поединок Бёрнса и Чимаева станет третьим по значимости на турнире UFC 273 в Джексонвилле. В соглавном событии карда сразятся в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг. В главном бое австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.