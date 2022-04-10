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Алексей Олейник одержал 60-ю победу в смешанных единоборствах

Алексей Олейник одержал 60-ю победу в смешанных единоборствах
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44-летний российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник одержал 60-ю победу в смешанных единоборствах. Напомним, в рамках турнира UFC 273 Олейник победил американца Джареда Вандераа.
Россиянин одержал победу в первом раунде удушающим приёмом.

Таким образом, Олейник одержал 60-ю победу в MMA, из которых 47 — сабмишеном. Отметим, Олейник прервал серию из поражений, которая длилась три боя. Ранее Олейник проиграл Сергею Спиваку, Крису Дакасу и Деррику Льюсу.

Всего на счету Олейника 16 поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой завершился вничью.
Вандераа, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в карьере при 11 победах.

В соглавном бою турнира UFC 273 россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом.

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