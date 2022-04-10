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Олейник научил Вандераа сабмишену, которым финишировал его на UFC 273

Олейник научил Вандераа сабмишену, которым финишировал его на UFC 273
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Российский боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник показал сопернику Джареду Вандераа, как проводить сабмишен, которым Олейник одолел американца на UFC 273. Олейник победил Вандераа в первом раунде – в официальные протоколы приём записан как «залом шеи из удушения шарфом»

Вандераа попросил Алексея показать, как ему удалось провести приём – тот продемонстрировал и дал подробные комментарии.

Следить за боем Яна — LIVE:

UFC 273: Пётр Ян заставит Стерлинга снова заплакать, Чимаев — устроит новое шоу? LIVE! UFC 273: Пётр Ян заставит Стерлинга снова заплакать, Чимаев — устроит новое шоу? LIVE!

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в паблике UFC Russia в ВК.

В соглавном событии карда сразятся в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг. В главном бое австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном. В основном карде также сразятся Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс.

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