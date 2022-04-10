Олейник научил Вандераа сабмишену, которым финишировал его на UFC 273

Российский боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник показал сопернику Джареду Вандераа, как проводить сабмишен, которым Олейник одолел американца на UFC 273. Олейник победил Вандераа в первом раунде – в официальные протоколы приём записан как «залом шеи из удушения шарфом»



Вандераа попросил Алексея показать, как ему удалось провести приём – тот продемонстрировал и дал подробные комментарии.

Следить за боем Яна — LIVE:

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в паблике UFC Russia в ВК.

В соглавном событии карда сразятся в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг. В главном бое австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном. В основном карде также сразятся Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс.