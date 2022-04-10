Олейник научил Вандераа сабмишену, которым финишировал его на UFC 273

Российский боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник показал сопернику Джареду Вандераа, как проводить сабмишен, которым Олейник одолел американца на UFC 273. Олейник победил Вандераа в первом раунде – в официальные протоколы приём записан как «залом шеи из удушения шарфом»
Вандераа попросил Алексея показать, как ему удалось провести приём – тот продемонстрировал и дал подробные комментарии.
Следить за боем Яна — LIVE:
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в паблике UFC Russia в ВК.
В соглавном событии карда сразятся в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг. В главном бое австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном. В основном карде также сразятся Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс.
- 10 апреля 2022
-
04:32
-
04:15
-
04:00
-
03:48
-
03:45
-
03:34
-
03:29
-
03:26
-
03:10
-
02:56
-
02:47
-
00:01
- 9 апреля 2022
-
23:45
-
23:00
-
22:55
-
21:47
-
21:30
-
20:50
-
20:00
-
19:57
-
18:36
-
18:30
-
17:43
-
17:31
-
17:00
-
16:11
-
15:45
-
15:30
-
15:01
-
14:00
-
13:52
-
13:00
-
12:48
-
12:12
-
11:20