Генри Сехудо: надеюсь, что через 10 лет смогу бороться, как Олейник

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на победу российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника в бою с представителем США Джаредом Вандераа.

«Надеюсь, что через 10 лет смогу бороться, как Олейник», — написал Сехудо в своём «твиттере».

Россиянин одержал победу в первом раунде удушающим приёмом.

Олейник одержал 60-ю победу в MMA, из которых 47 — сабмишеном. Отметим, Олейник прервал серию из поражений, которая длилась три боя. Ранее россиянин уступил Сергею Спиваку, Крису Дакасу и Деррику Льюсу.

Вандераа допустил восьмое поражение в карьере. Также на его счету 11 побед.

В соглавном бою турнира UFC 273 россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом.