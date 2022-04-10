Генри Сехудо: надеюсь, что через 10 лет смогу бороться, как Олейник
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на победу российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника в бою с представителем США Джаредом Вандераа.
«Надеюсь, что через 10 лет смогу бороться, как Олейник», — написал Сехудо в своём «твиттере».
Россиянин одержал победу в первом раунде удушающим приёмом.
Олейник одержал 60-ю победу в MMA, из которых 47 — сабмишеном. Отметим, Олейник прервал серию из поражений, которая длилась три боя. Ранее россиянин уступил Сергею Спиваку, Крису Дакасу и Деррику Льюсу.
Вандераа допустил восьмое поражение в карьере. Также на его счету 11 побед.
В соглавном бою турнира UFC 273 россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом.
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