Чимаев прибыл на арену перед боем с Бёрнсом на турнире UFC 273
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прибыл на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле (штат Флорида, США) для боя с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.
Посмотреть фото можно на официальной странице UFC в телеграме.
Поединок Бёрнса и Чимаева станет третьим по значимости на турнире UFC 273 в Джексонвилле. В соглавном событии карда сразятся в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.
В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.
Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.
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