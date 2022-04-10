Ян и Стерлинг появились на арене перед боем на турнире UFC 273. Фото

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, американец Алджэмейн Стерлинг прибыли на арену на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле (штат Флорида, США) перед боем на турнире UFC 273.

Посмотреть фото можно на официальной странице UFC в телеграме.

Также в основном карде турнира встретятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и бразилец Гилберт Бёрнс.

В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.

Ян провёл 18 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал них 16 побед, 7 из которых были добыты нокаутами. На счету Стерлинга 23 поединка, в которых он одержал 20 побед, 2 из которых — нокаутами.