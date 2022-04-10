Гловер Тейшейра отреагировал на победу Алексея Олейника на турнире UFC 273

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра отреагировал на победу российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника в бою с представителем США Джаредом Вандераа на турнире UFC 273.

«Потрясающий финиш, Алексей», — написал Тейшейра в своём «твиттере».

Олейник одержал победу над своим соперником в первом раунде, применив удушающим приём.

Напомним, Олейник одержал 60-ю победу в MMA, из которых 47 — сабмишеном. Отметим, Олейник прервал серию из поражений, которая длилась три боя. Ранее россиянин уступил Сергею Спиваку, Крису Дакасу и Деррику Льюсу.

Вандераа допустил восьмое поражение в карьере. Также на его счету 11 побед в смешанных единоборствах.

В соглавном бою турнира UFC 273 россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом.