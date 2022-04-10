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Чимаев сосредоточен, Бёрнс смеётся. Фото бойцов из раздевалки

Чимаев сосредоточен, Бёрнс смеётся. Фото бойцов из раздевалки
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прибыл на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле (штат Флорида, США) для боя с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.

Бойцы находятся в разных настроениях перед боем. Появились фото спортсменов, на которых швед сконцентрирован и серьёзен, а бразилец в отличном настроении, смеётся.

Посмотреть фото можно на официальной странице UFC в телеграме.

Поединок Бёрнса и Чимаева станет третьим по значимости на турнире UFC 273 в Джексонвилле. В соглавном событии карда сразятся в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.

В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.

Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.

UFC 273: Пётр Ян заставит Стерлинга снова заплакать, Чимаев — устроит новое шоу? LIVE! UFC 273: Пётр Ян заставит Стерлинга снова заплакать, Чимаев — устроит новое шоу? LIVE!
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