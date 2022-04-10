Даррен Тилл помогает Хамзату Чимаеву в разминке перед боем с Бёрнсом. Видео

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прибыл на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле (штат Флорида, США) для боя с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.



Появилось видео, на котором видно, как бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Даррен Тилл помогает Чимаеву в разминке перед боем.

Посмотреть видео можно на официальной странице UFC в телеграме.

Поединок Бёрнса и Чимаева станет третьим по значимости на турнире UFC 273 в Джексонвилле. В соглавном событии карда сразятся в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.



В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.



Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.