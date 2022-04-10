Фанаты будут смотреть бой Петра Яна в его родном зале

В Академии единоборств РМК в Екатеринбурге собрались болельщики бывшего чемпиона UFC Петра Яна. Этот зал является родным для него. Совместный с бойцами клуба «Архангел Михаил» просмотр прямой трансляции поединков — давняя традиция в городе. В помещении разместили чемпионский пояс Яна, который он заработал в бою с Жозе Альдо.

Российский зал Петра Яна прямо сейчас

Напомним, сегодня, 10 апреля, в Джексонвилле (США) пройдет турнир UFC 273, в соглавном событии которого за титул в легчайшем весе поспорят 29-летний российский временный чемпион дивизиона Пётр Ян и 32-летний американец Алджэмейн Стерлинг, пребывающий в статусе действующего чемпиона.

Поединок Яна и Стерлинга ориентировочно начнётся в ближайшее время. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273. Видеотрансляция турнира будет доступна для просмотра на UFC Fight Pass.