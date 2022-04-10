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Чимаев пытался ударить Бёрнса после сирены

Чимаев пытался ударить Бёрнса после сирены
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В эти минуты в Джексонвилле (штат Флорида, США) закончился поединок, в котором шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проводил поединок с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273. Бой завершился победой Чимаева решением судей. Эта победа стала 11-й подряд для шведа.

Чимаев упал после ударов Бёрнса в конце второго раунда, но бразилец не успел добить Хамзата, так как прозвучала сирена. После звука остановки боя Чимаев принялся бить соперника, судья встал перед ними.

В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.

В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.

Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.

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