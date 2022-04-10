Чимаев пытался ударить Бёрнса после сирены

В эти минуты в Джексонвилле (штат Флорида, США) закончился поединок, в котором шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проводил поединок с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273. Бой завершился победой Чимаева решением судей. Эта победа стала 11-й подряд для шведа.

Чимаев упал после ударов Бёрнса в конце второго раунда, но бразилец не успел добить Хамзата, так как прозвучала сирена. После звука остановки боя Чимаев принялся бить соперника, судья встал перед ними.

В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.



В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.



Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.