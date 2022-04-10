Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде

В ночь с 9 на 10 апреля мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса единогласным решением судей.

Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне все 3 раунда. Ранее Чимаев одержал все 10 побед досрочно: 7 в первом раунде и 3 во втором.

Далее в соглавном бою спортивного мероприятия сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.

В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.

Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.