Дуэйн «Скала» Джонсон оценил победный бой Чимаева с Бёрнсом

Актёр и суперзвезда WWE Дуэйн «Скала» Джонсон оценил победный бой шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

«Бёрнс/Чимаев. Чёрт возьми. Вот это бой!!!» — написал Скала у себя в «твиттере».

На момент написания новости в соглавном бою спортивного мероприятия сражаются российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.

В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.

Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.