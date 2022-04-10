Дуэйн «Скала» Джонсон оценил победный бой Чимаева с Бёрнсом

Актёр и суперзвезда WWE Дуэйн «Скала» Джонсон оценил победный бой шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.
«Бёрнс/Чимаев. Чёрт возьми. Вот это бой!!!» — написал Скала у себя в «твиттере».
На момент написания новости в соглавном бою спортивного мероприятия сражаются российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.
В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.
Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.
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