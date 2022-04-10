Пётр Ян потерпел третье поражение в карьере

В ночь с 9 на 10 апреля мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В основном карде в соглавном бою российский боец Пётр Ян встретился с действующим чемпионом промоушена, представителем США Алджэмейном Стерлингом.



Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Это поражение стало третьим в профессиональной карьере Яна.



В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.



Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде



Также в рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Победу Чимаев одержал благодаря решению судей.