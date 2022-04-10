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Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе, победив Корейского зомби

Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе, победив Корейского зомби
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В ночь с 9 на 10 апреля мск прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В рамках основного карда в главном бою чемпион лиги в полулёгком весе, австралийский боец Александр Волкановски защищал титул в поединке с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном по прозвищу Корейский зомби.

Бой завершился победой Волкановски техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.

Также в рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Чимаев выиграл благодаря решению судей.

В соглавном бою американский боец Алджэмейн Стерлинг победил россиянина Петра Яна раздельным решением судей.

UFC 2022. UFC 273, Джексонвилл, США
Александр Волкановски (W) - Чон Чхан Сон
10 апреля 2022, воскресенье. 07:25 МСК
Окончено
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