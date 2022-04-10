Боец клуба «Архангел Михаил» Нагибин: Чимаев готов к Усману

Боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.



«Отличный бой! Если честно, не ожидал что такой поединок будет, думал, что досрочно закончится либо с одной, либо с другой стороны. Но поединок получился бомбовый. Мы увидели Хамзата в трехраундовом бою, что он может спокойно три раунда продержаться, еще и в такой рубке. Вообще красавец! Бой очень понравился, борьба на уровне, увидели, что и ударная техника на уровне.

Заслуженная победа Чимаева и вторая строчка в мире. Я думаю, Хамзат готов к Ковингтону. Да и к чемпиону, к Усману, он тоже готов. Может дать ему бой и даже забрать пояс», – рассказал Нагибин в беседе с редактором отдела MMA «Чемпионата» Игорем Брагиным.