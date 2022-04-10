Боец «Архангел Михаил» Хамзин: не понимаю, за что Стерлингу отдали первый раунд

Боец клуба «Архангел Михаил» и друг Петра Яна Ильяс Хамзин прокомментировал поражение россиянина в бою с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273.



«Извините, но у меня нет слов. За что Стерлингу отдали первый раунд, я не понимаю. Почему организация такого уровня позволяет себе такое судейство? По моему мнению, Петр забрал первый, четвертый и пятый раунды», – рассказал Хамзин в беседе с редактором отдела MMA «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Это поражение стало третьим в профессиональной карьере Яна.

Также в рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Чимаев одержал победу благодаря решению судей.