Боец «Архангел Михаил» Хамзин: не понимаю, за что Стерлингу отдали первый раунд
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Боец клуба «Архангел Михаил» и друг Петра Яна Ильяс Хамзин прокомментировал поражение россиянина в бою с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273.
«Извините, но у меня нет слов. За что Стерлингу отдали первый раунд, я не понимаю. Почему организация такого уровня позволяет себе такое судейство? По моему мнению, Петр забрал первый, четвертый и пятый раунды», – рассказал Хамзин в беседе с редактором отдела MMA «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Это поражение стало третьим в профессиональной карьере Яна.
Также в рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Чимаев одержал победу благодаря решению судей.
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