Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец «Архангел Михаил» Хамзин: не понимаю, за что Стерлингу отдали первый раунд

Боец «Архангел Михаил» Хамзин: не понимаю, за что Стерлингу отдали первый раунд
Комментарии

Боец клуба «Архангел Михаил» и друг Петра Яна Ильяс Хамзин прокомментировал поражение россиянина в бою с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273.

«Извините, но у меня нет слов. За что Стерлингу отдали первый раунд, я не понимаю. Почему организация такого уровня позволяет себе такое судейство? По моему мнению, Петр забрал первый, четвертый и пятый раунды», – рассказал Хамзин в беседе с редактором отдела MMA «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Это поражение стало третьим в профессиональной карьере Яна.

Также в рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Чимаев одержал победу благодаря решению судей.

UFC 273. Катастрофа!!! Пётр Ян проиграл Стерлингу во второй раз! LIVE UFC 273. Катастрофа!!! Пётр Ян проиграл Стерлингу во второй раз! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022