Боец «Архангел Михаил» Рагозин: Пётр забрал два чемпионских раунда

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин прокомментировал поражение россиянина Петра Яна в поединке с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, представителем США Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273.

«Мое мнение — Петя выиграл первый, четвертый и пятый раунды. Со счетом 3-2 победил Пётр. В принципе, четвертый и пятый очевидно забрал, а ведь это чемпионские раунды. Второй и третий, там Стерлинг просидел за спиной без особого урона. Ну да, забрал два раунда чисто по очкам, но отдавать за это победу в чемпионском бою… Я, конечно, не понимаю, за что», — рассказал Рагозин в беседе с редактором отдела MMA «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, бой проходил сегодня утром и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Это поражение стало третьим в профессиональной карьере Яна.