Александр Волкановски одержал 21-ю победу подряд

В ночь с 9 на 10 апреля мск прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В рамках основного карда в главном бою чемпион лиги в полулёгком весе, австралийский боец Александр Волкановски встречался с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном по прозвищу Корейский зомби.
Бой прошёл с большим преимуществом Волкановски в первых трёх раундах и завершился победой австралийского бойца техническим нокаутом в начале четвёртого раунда.
Таким образом, Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе и одержал 21-ю победу подряд.
Статистика Александра Волкановски за карьеру: 24:1. Единственное поражение он потерпел от Кори Нельсона 10 мая 2013 года на турнире Australian Fighting Championship 5. Тогда бой завершился в третьем раунде техническим нокаутом.
- 10 апреля 2022
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