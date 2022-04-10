Уайт — о бое Яна и Стерлинга: судьи провалили его. Это 3:2 по раундам, но в другую сторону
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что не согласен с результатом боя между российским бойцом Петром Яном и действующим чемпионом промоушена, представителем США Алджэмейном Стерлингом.
«Мне кажется, судьи провалили бой. Я поставил 3:2 по раундам, но в другую сторону», — приводит слова Даны Уайта известный обозреватель и эксперт Марк Раймонди у себя в твиттер-аккаунте.
Напомним, бой имел статус соглавного и прошёл с 9 на 10 апреля в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 273. Поединок шёл все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением арбитров (48:47, 47:48, 48:47).
Сразу после боя Пётр Ян заявил, что он должен был выиграть этот бой, и сказал, что его «обокрали».
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