Уайт — о бое Яна и Стерлинга: судьи провалили его. Это 3:2 по раундам, но в другую сторону

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не согласен с результатом боя между российским бойцом Петром Яном и действующим чемпионом промоушена, представителем США Алджэмейном Стерлингом.

«Мне кажется, судьи провалили бой. Я поставил 3:2 по раундам, но в другую сторону», — приводит слова Даны Уайта известный обозреватель и эксперт Марк Раймонди у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, бой имел статус соглавного и прошёл с 9 на 10 апреля в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 273. Поединок шёл все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением арбитров (48:47, 47:48, 48:47).

Сразу после боя Пётр Ян заявил, что он должен был выиграть этот бой, и сказал, что его «обокрали».