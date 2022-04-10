UFC 273: Олейник, Чимаев и Волкановски получили бонусы по $ 50 тысяч

Стали известны бойцы, которые получат бонусы от Даны Уайта по итогам турнира UFC 273. Напомним, что размер бонуса составляет $ 50 тыс.



Бонусы «Лучшее выступление вечера» получили Александр Волкановски и Алексей Олейник. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Волкановски победил Чон Чхан Сона в четвёртом раунде техническим нокаутом. Российский ветеран Алексей Олейник в первом раунде поймал Джареда Вандераа на редкий удушающий приём.



Награду «Лучший бой вечера» получили Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс. Шведский и бразильский бойцы устроили зрелищный трёхраундовый бой, по итогам которого победу единогласным судейским решением праздновал Чимаев.



Напомним, что в соглавном бою UFC 273 Пётр Ян проиграл Алджэмейну Стерлингу раздельным решением судей.