UFC 273: Олейник, Чимаев и Волкановски получили бонусы по $ 50 тысяч

Стали известны бойцы, которые получат бонусы от Даны Уайта по итогам турнира UFC 273. Напомним, что размер бонуса составляет $ 50 тыс.
Бонусы «Лучшее выступление вечера» получили Александр Волкановски и Алексей Олейник. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Волкановски победил Чон Чхан Сона в четвёртом раунде техническим нокаутом. Российский ветеран Алексей Олейник в первом раунде поймал Джареда Вандераа на редкий удушающий приём.
Награду «Лучший бой вечера» получили Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс. Шведский и бразильский бойцы устроили зрелищный трёхраундовый бой, по итогам которого победу единогласным судейским решением праздновал Чимаев.
Напомним, что в соглавном бою UFC 273 Пётр Ян проиграл Алджэмейну Стерлингу раздельным решением судей.
- 10 апреля 2022
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