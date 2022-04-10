Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 273: Олейник, Чимаев и Волкановски получили бонусы по $ 50 тысяч

UFC 273: Олейник, Чимаев и Волкановски получили бонусы по $ 50 тысяч
Комментарии

Стали известны бойцы, которые получат бонусы от Даны Уайта по итогам турнира UFC 273. Напомним, что размер бонуса составляет $ 50 тыс.

Бонусы «Лучшее выступление вечера» получили Александр Волкановски и Алексей Олейник. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Волкановски победил Чон Чхан Сона в четвёртом раунде техническим нокаутом. Российский ветеран Алексей Олейник в первом раунде поймал Джареда Вандераа на редкий удушающий приём.

Награду «Лучший бой вечера» получили Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс. Шведский и бразильский бойцы устроили зрелищный трёхраундовый бой, по итогам которого победу единогласным судейским решением праздновал Чимаев.

Напомним, что в соглавном бою UFC 273 Пётр Ян проиграл Алджэмейну Стерлингу раздельным решением судей.

«Вы меня обокрали!» Пётр Ян снова проиграл Стерлингу — теперь спорным решением судей «Вы меня обокрали!» Пётр Ян снова проиграл Стерлингу — теперь спорным решением судей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022