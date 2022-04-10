Тищенко: Яну надо было более уверенно выигрывать, чтобы у судей не было сомнений

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко оценил решение арбитров присудить победу в соглавном бою турнира по смешанным единоборствам UFC 273 американцу Алджэмейну Стерлингу.
Ранее Пётр Ян возмутился решению судей и заявил, что его «обокрали».
«Я посмотрел только два последних раунда — Пётр их выиграл. Комментаторы говорят, что второй и третий проиграл, а первый был равный. В таких равных боях чего спорить… Если бы Яну отдали победу, то спорил был Стерлинг. Значит, надо было более уверенно выигрывать, чтобы у судей не было сомнений.
Будет ли третий бой со Стерлингом? Это вопрос больше к организаторам. Наверное, да, если Ян выиграет пару боёв, то можно дать ему шанс», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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- 10 апреля 2022
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