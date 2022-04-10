Уайт: реванш Яна никуда не денется. Пётр — один из лучших бойцов дивизиона

Глава промоушена UFC Дана Уайт ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Петра Яна. Российский боец на UFC 273 проиграл Алджэмейну Стерлингу в чемпионском бою раздельным решением судей.



«Слушайте, реванш Яна никуда не денется. Пётр Ян один из лучших бойцов в дивизионе, но, скорее всего, мы устроим бой Стерлинга с Ти Джеем Диллашоу», — рассказал Уайт на пресс-конференции.



Напомним, бой имел статус соглавного и прошёл с 9 на 10 апреля в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 273. Поединок шёл все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей (48:47, 47:48, 48:47).



Сразу после боя Пётр Ян заявил, что он должен был выиграть этот бой, и сказал, что его «обокрали».

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