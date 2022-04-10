Тактаров объяснил поражение Яна в бою со Стерлингом

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал поражение российского бойца Петра Яна в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

«Ну как неожиданно… Я именно этого и боялся. Пётр начал хорошо: первый раунд провёл так, как и хотелось бы. Дальше началось что-то непонятное. Пропустил один раз выпад — это ещё ладно. Самое ужасное, что замок на теле был скрещен — это огромная потеря выносливости. Да, дотерпел, но, как мне кажется, защита была энергозатратная. Второй раз попасться на этот трюк было не по-чемпионски. Защита от любого приёма начинается с работы ног и корпуса. Всё это нужно для того, чтобы не дать сопернику максимальный контроль.

Не знаю, кто с ним тренировался в Таиланде, но явно, что там в основном был упор на ударную технику. По первому бою казалось, что он чуть не довёл именно в стойке. Но почему не довёл? Потому что соперник здорово блокировал всё — в таком случае он устал. Когда человек пытается пройти в ноги и навязать свою борьбу, но у него не получается, — он устаёт. Сегодня получилось. Стерлинг дотерпел и, видимо, поднял свои кондиции.

Моё мнение: Пётр выиграл. Но если бы это было не сейчас, когда весь мир против России, да ещё и бой был в США… В Америке нельзя было доводить до решения судей. Мне кажется, в последнем раунде Ян мог бы отработать в ударной технике. Стерлинг уже подустал, и шансов, что переведёт Петра в партер, почти не было. Не надо было тратить время. Наоборот, нужно было показать, что он его разбивает. Все эти действия были восприняты судьями, что Пётр опасался перевода в партер. Ян всё прекрасно знает, грамотный парень. Но с подготовкой оплошал. Не давал себя перевести в партер «международникам», а тут вдруг обычный парень с Ямайки… Такое нельзя позволять», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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