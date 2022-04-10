Экс-чемпион UFC Сехудо заявил о возобновлении карьеры
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сообщил о возможном возобновлении карьеры. Боец вернулся в пул тестирования USADA, благодаря чему он сможет соревноваться через полгода.
«Я возвращаюсь в пул!» – написал Сехудо в «Твиттере».
Последний поединок Генри Сехудо провёл 9 мая 2020 года, когда техническим нокаутом во втором раунде одолел Доминика Круза и защитил пояс в легчайшем весе. После победы Генри заявил, что прощается со спортом. За оставленный им пояс бились Пётр Ян и Жозе Альдо.
Напомним, Сехудо также является олимпийским чемпионом по вольной борьбе. В 2008 году он завоевал золото Пекина в категории до 55 килограммов, в финальной схватке одолев японского бойца Томохиро Мацунагу.
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