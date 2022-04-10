Согласны ли вы с судейским решением в бою Стерлинг — Ян?

В ночь с 9 на 10 апреля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В рамках основного карда в соглавном бою российский боец Пётр Ян встречался с действующим чемпионом промоушена, представителем США Алджэмейном Стерлингом.
Бой шёл все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей (48:47, 47:48, 48:47).
Сразу после боя Пётр Ян заявил, что он должен был выиграть этот бой, и сказал, что его «обокрали».
Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде.
Также в рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Чимаев выиграл благодаря решению судей.
В главном бою чемпион лиги в полулёгком весе, австралийский боец Александр Волкановски защищал титул в поединке с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном по прозвищу Корейский зомби. Бой завершился победой Волкановски техническим нокаутом в четвёртом раунде.
- 10 апреля 2022
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