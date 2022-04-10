Тактаров предположил, в каком случае Яну дадут третий бой со Стерлингом

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров предположил, в каком случае российскому бойцу Петру Яну дадут провести третий бой с американцем Алджэмейном Стерлингом.

Напомним, сегодня, 10 апреля, Стерлинг победил Яна раздельным решением судей на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

«Вряд ли Петру дадут третий бой со Стерлингом. Если только вдруг кто-то из наших бизнесменов вольётся во всё это. Может быть, Стерлингу будут обещаны дополнительные деньги. Сейчас его можно только «убить» денежками. Тем более поверил в себя… Если раньше бегал, то сейчас подготовился. Если только захочет заработать — больше никак», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Всё о титульном бое Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!

