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Стерлинг праздновал победу над Яном, Олейник задушил Вандераа. Лучшие фото с UFC 273

Стерлинг праздновал победу над Яном, Олейник задушил Вандераа. Лучшие фото с UFC 273
Стерлинг победил Яна
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В ночь с 9 на 10 апреля по Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 273.

В рамках основного карда в соглавном бою российский боец Пётр Ян встретился с действующим чемпионом промоушена, представителем США Алджэмейном Стерлингом. Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей.

В рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретился с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Бой завершился победой Чимаева решением судей.

В основном карде россиянин Алексей Олейник встретился с представителем США Джаредом Вандераа. Бой завершился победой Олейника в первом раунде удушающим приёмом.

Лучшие кадры с турнира UFC 273 — в фотоподборке «Чемпионата».

UFC 273. Катастрофа!!! Пётр Ян проиграл Стерлингу во второй раз! LIVE UFC 273. Катастрофа!!! Пётр Ян проиграл Стерлингу во второй раз! LIVE
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