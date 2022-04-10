Стерлинг праздновал победу над Яном, Олейник задушил Вандераа. Лучшие фото с UFC 273
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В ночь с 9 на 10 апреля по Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 273.
В рамках основного карда в соглавном бою российский боец Пётр Ян встретился с действующим чемпионом промоушена, представителем США Алджэмейном Стерлингом. Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей.
В рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретился с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Бой завершился победой Чимаева решением судей.
В основном карде россиянин Алексей Олейник встретился с представителем США Джаредом Вандераа. Бой завершился победой Олейника в первом раунде удушающим приёмом.
Лучшие кадры с турнира UFC 273 — в фотоподборке «Чемпионата».
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