Стерлинг праздновал победу над Яном, Олейник задушил Вандераа. Лучшие фото с UFC 273

В ночь с 9 на 10 апреля по Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 273.

В рамках основного карда в соглавном бою российский боец Пётр Ян встретился с действующим чемпионом промоушена, представителем США Алджэмейном Стерлингом. Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей.

В рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретился с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Бой завершился победой Чимаева решением судей.

В основном карде россиянин Алексей Олейник встретился с представителем США Джаредом Вандераа. Бой завершился победой Олейника в первом раунде удушающим приёмом.

Лучшие кадры с турнира UFC 273 — в фотоподборке «Чемпионата».