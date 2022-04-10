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«Если Ян хочет проиграть 0-3, можем это сделать». Стерлинг готов к третьему бою с Петром

«Если Ян хочет проиграть 0-3, можем это сделать». Стерлинг готов к третьему бою с Петром
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Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг заявил, что готов провести третий поединок с Петром Яном. Напомним, на турнире UFC 273 Стерлинг защитил чемпионский пояс, одержав победу над россиянином раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48:47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

«На 100%, если Ян хочет проиграть мне со счётом 0-3, мы можем это сделать», – сказал Стерлинг на пресс-конференции.

Отметим, что в первом поединке Стерлинг тоже одержал победу над Яном. Россиянин, доминирующий на протяжении боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.

Всё о титульном бое Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!

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