«Если Ян хочет проиграть 0-3, можем это сделать». Стерлинг готов к третьему бою с Петром

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг заявил, что готов провести третий поединок с Петром Яном. Напомним, на турнире UFC 273 Стерлинг защитил чемпионский пояс, одержав победу над россиянином раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48:47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
«На 100%, если Ян хочет проиграть мне со счётом 0-3, мы можем это сделать», – сказал Стерлинг на пресс-конференции.
Отметим, что в первом поединке Стерлинг тоже одержал победу над Яном. Россиянин, доминирующий на протяжении боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.
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