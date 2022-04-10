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Дана Уайт не подтвердил проведение боя Ковингтона с Чимаевым

Дана Уайт не подтвердил проведение боя Ковингтона с Чимаевым
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Президента UFC Дану Уайта просили подтвердить бой между американцем Колби Ковингтоном и шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, о чём он заявлял перед стартом турнира UFC 273. В итоге Уайт ушёл от вопроса, не дав конкретного ответа.

«Это [бой Колби с Хамзатом] другое дело. Все эти парни, которые не хотели драться с ним, посмотрели на него иначе. Вот что происходит, когда ты врываешься в топ-5 и сражаешься с лучшими бойцами в мире. Напомню вам, Гилберт Бёрнс — второй номер в дивизионе, который возглавляет лучший боец вне зависимости от весовых категорий», — сказал глава UFC на пресс-конференции после турнира.

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля мск прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В основном карде Чимаев победил Бёрнса единогласным решением судей.

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