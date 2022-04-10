Чимаев: 50 кусков, детка! Теперь я счастлив

Боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев поделился впечатлениями от очередного бонуса в $ 50 тысяч после победы.
«Да, брат, теперь я счастлив. 50 кусков, детка! Это отлично. Здорово получать деньги», – сказал Чимаев.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в паблике UFC Russia в ВК.
Хамзат Чимаев победил Гилберта Бёрнса единогласным решением судей в поединке основного карда на UFC 273. Борз одержал победу над Гилбертом Бёрнсом единогласным решением судей в поединке основного карда на UFC 273. Эта победа стала для Борза 11-й кряду. И впервые в своей карьере Хамзат провёл больше двух раундов.
По итогам турнира поединок Чимаева и Бёрнса был признан лучшим боем вечера. Бонусы за лучшее выступление в размере $ 50 тысяч заработали также Алексей Олейник и Алекс Волкановски.
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