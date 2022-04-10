Дана Уайт — о бое Бёрнса и Чимаева: он затмил главный и соглавный поединок турнира

Президент UFC Дана Уайт высказался о бое турнира UFC 273 между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.
«Один из лучших боёв, который я когда-либо видел. Арена была настолько громкой, люди сходили с ума. Этот бой затмил главный и со-главный бои этого турнира. Я спрашивал у Джо Рогана, Ника и Шона: «Когда вы в последний раз видели парня, который пришёл из неоткуда?». Никто не знал, кто он такой до прихода. В итоге через пару боёв он дерётся со вторым номером рейтинга и одолевает его.
Когда ты врываешься в топ-5, тут уже не до шуток, особенно в этом дивизионе, где царят такие убийцы. Сегодня у Хамзата была серьезная проверка, которую он прошёл. Причём заметьте, ранее у него не было таких звёздных моментов. Он провёл буквально пару схваток в UFC. Его бой был более ожидаемый, чем главный и со-главные поединки турнира. Все говорят про него. Люди здесь сходят с ума по Чимаеву, словно он выступает в родном городе», — сказал глава UFC во время пресс-конференции.
- 10 апреля 2022
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