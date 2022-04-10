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Чимаев: конечно, я нокаутирую Ковингтона. Теперь у меня больше мотивации

Чимаев: конечно, я нокаутирую Ковингтона. Теперь у меня больше мотивации
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Боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев заявил о готовности провести поединок с Колби Ковингтоном.

«Я буду драться со всеми, конечно, если Ковингтон не вызовет полицию. Если Дана Уайт не сядет в тюрьму, я буду рад драться, приду на бой и разобью ему лицо. Конечно, я его нокаутирую. Когда вернусь? Не знаю. Мы возвращаемся домой в Швецию и немного восстанавливаемся. Затем тренируемся усерднее, и моя команда сможет говорить об этом. Теперь у меня больше мотивации, потому что я не добил того парня. Я хочу прикончить всех», – сказал Чимаев на пресс-конференции.

Хамзат Чимаев победил Гилберта Бёрнса единогласным решением судей в поединке основного карда на UFC 273. В мэйн-ивенте турнира Алекс Волкановски нокаутировал Корейского Зомби, а в соглавном событии вечера Алджэмейн Стерлинг раздельным решением одолел Петра Яна.

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