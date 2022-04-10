Дана Уайт заявил, что отдаст Бёрнсу деньги, которые боец бы получил за победу над Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что передаст бразильскому бойцу Гилберту Бёрнсу полную сумму, которую боец бы получил в случае победы над Хамзатом Чимаевым в поединке турнира UFC 273. Об этом Уайт заявил на пресс-конференции.
Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля мск проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В основном карде шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса единогласным решением судей.
Для Чимаева этот бой стал первым полным в карьере. Хамзат впервые провёл в октагоне все 3 раунда и не сумел одержать досрочную победу.
Победа над Гилбертом Бёрнсом — 11-я в карьере для Чимаева (при отсутствии поражений). Ранее он одержал все 10 побед досрочно: 7 в первом раунде и 3 во втором.
- 10 апреля 2022
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