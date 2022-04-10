Ян и Чимаев заработали бонусы в криптовалюте по итогам голосования фанатов

Стали известны имена трёх бойцов, которые получили первые в истории UFC денежные бонусы по итогам голосования зрителей. Выплаты проводит американская криптовалютная компания.



Первое место занял Хамзат Чимаев, он заработал $ 30 тысяч. Вторым стал Александр Волкановски, к гонорару которого прибавят $ 20 тыс. Третьим оказался россиянин Пётр Ян – его бонус составил $ 10 тыс. Все бонусы будут выплачены в криптовалюте.



В главном поединке турнира UFC 273 Волкановски нокаутировал Корейского Зомби в четвёртом раунде. В соглавном событии вечера Алджэмейн Стерлинг по итогам пяти раундов раздельным решением одолел Яна. В третьем по значимости поединке Чимаев победил Гилберта Бёрнса единогласным решением судей.