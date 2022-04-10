Шлеменко высказался о возможном проведении третьего боя Яна со Стерлингом

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предположил, дадут ли российскому бойцу Петру Яну провести третий поединок с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Реванш? Нужно посмотреть, насколько это будет честно по отношению к другим бойцам, потому что там же выстроилась целая очередь за титулом. Я считаю, что логично было бы сделать реванш — не было явного преимущества, они показали равный поединок. С этой точки можно рассматривать проведение реванша», — цитирует Шлеменко Legalbet.

Напомним, сегодня, 10 апреля, Стерлинг победил Яна раздельным решением судей на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

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